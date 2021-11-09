Конте заявил, что полностью заслуживает свою высокую зарплату

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте ответил на вопрос о своей высокой зарплате.

Итальянец считает, что оплата его труда абсолютно эквивалентна демонстрируемым результатам.

«Моя зарплата похожа на ограбление? Я думаю, что тот, кто меня пригласил, выиграет больше. Вы должны делать свою работу. Я же справляюсь с ней на топ-уровне, поэтому мне столько платят.

В этом сезоне «Тоттенхэму№ будет трудно попасть в четверку, АПЛ - очень сложная лига, но мы будем стараться выкладываться на все 100 процентов в каждом матче, а попробуем преуспеть в Лиге конференций», - приводит слова специалиста Football Italia.

Напомним, итальянский наставник возглавил лондонский клуб меньше недели назад. В своем первом матче под руководством специалиста «Тоттенхэм» на выезде сыграл вничью с «Эвертоном» (0:0). После 11 туров «шпоры» с 16 очками занимают девятое место в турнирной таблице АПЛ.

По некоторым данным, зарплата Конте составляет 18 миллионов евро в год. Его последним место работы был миланский «Интер», у руля которого Антонио прервал многолетнюю гегемонию туринского «Ювентуса», выиграв «скудетто» в прошлом сезоне.