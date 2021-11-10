Источник: Джеррард подпишет контракт с «Астон Виллой»

Бывший капитан и легенда «Ливерпуля» Стивен Джеррард станет новым главным тренером «Астон Виллы».

По информации The Economist, стороны уже договорились между собой. В настоящее время клубы обсуждают размер компенсации. Отмечается, что Стиви Джи станет самым высокооплачиваемым тренером бирмингенцев в истории. По некоторым данным, срок соглашения составит три года.

Напомним, 7 ноября руководство клуба отправило в отставку Дина Смита. После 11 туров команда с 10 очками занимает десятое место в турнирной таблице АПЛ.

Джеррард с 2018 года возглавляет шотландский «Рейнджерс», с которым дважды выигрывал национальный чемпионат.