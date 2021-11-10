Ловчев - о матче сборных России и Кипра: Игра будет трудной, но Карпин — фартовый

Советский футболист Евгений Ловчев поделился ожиданиями от домашнего матча сборной России против команды Кипра в рамках отборочной группы на чемпионат мира в Катаре.

«Говорить, что мы Кипр обыграем… Встанут они сзади, 8-10 человек… Игра будет трудной, но Карпин — фартовый и мы на последний матч выйдем с настроем: или мы, или хорваты», - приводит слова Ловчева «Матч ТВ».

Напомним, что за два тура до окончания группового этапа отбора на чемпионат мира сборная России лидирует в группе Н, опережая хорватов на два очка.