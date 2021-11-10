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Жемалетдинов не сыграет за сборную России из-за травмы голени

Хавбек «Локомотива» вынужден будет пропустить матчи против Кипра и Хорватии.
Жемалетдинов не сыграет за сборную России из-за травмы голени
10 ноября 2021 11:04
автор: Максим Скороходов
автор фото: РФС

Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалитдинов покинул расположение сборной России, таким образом футболист не поможет национальной команде и вынужден будет пропустить матчи против Кипра (11 ноября, Санкт-Петербург) и Хорватии (14 ноября, Сплит).

«Рифат Жемалетдинов прибыл в расположение сборной команды с травмой голени. После проведения дополнительного комплексного обследования было выявлено мышечное повреждение и принято решение не рисковать здоровьем игрока. По согласованию с медицинским штабом «Локомотива» футболист направлен на дальнейшее лечение в расположение клуба», - приводит слова старшего врача сборной России Владимира Хайтина пресс-служба РФС.

Добавим, что Жемалетдинов провел девять матчей за национальную команду, в которых забил один гол.

Напомним, что за два тура до окончания группового этапа отбора на чемпионат мира сборная России лидирует в группе Н, опережая хорватов на два очка.

источник: РФС
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