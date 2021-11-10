Гершкович считает, что сборная России может потерять очки в матче с Кипром в случае недонастроя

Член Исполкома РФС Михаил Гершкович считает сборную России фаворитом матча против команды Кипра, который пройдет в рамках отборочной группы на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

«Мы обязаны выигрывать. Осечка может быть только по одной причине — если будет недонастрой на этот матч или если кто-то будет играть спустя рукава. Как иногда бывает в таких случаях, когда в соперниках не самая сильная команда. Но я верю, что в сборной хорошая обстановка, которая нацеливает на достижение самых высоких результатов. Мы не на самом высоком уровне сегодня, но за счет сплоченности, самоотдачи и игровой дисциплины мы обязаны обыгрывать киприотов», - приводит слова Гершковича «МК-Спорт».

Добавим, что матч Россия - Кипр начнется завтра в Санкт-Петербурге в 20:00 по московскому времени.

За два тура до окончания группового этапа отбора на чемпионат мира сборная России лидирует в группе Н, опережая хорватов на два очка.