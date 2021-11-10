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Олич ушел из ЦСКА из-за отсутствия доверия

Хорват возглавлял армейцев во второй части сезона-2020/21.
Олич ушел из ЦСКА из-за отсутствия доверия
10 ноября 2021 13:39
автор: Максим Скороходов
автор фото: ПФК ЦСКА

Бывший главный тренер ЦСКА Ивица Олич назвал причины, по которым покинул клуб.

«Я не чувствовал поддержки, в которой нуждался. В конце прошлого сезона я принял предложение стать тренером ЦСКА, когда оставалось сыграть в семи матчей чемпионата и двух играх Кубка, после чего хотел сформировать свой штаб. Однако, мне не дали этого сделать, постоянно навязывали что-то свое, и когда я увидел, что все будет не так, как я хотел, я почувствовал, что лучше будет покинуть команду. Единственная и основная причина моего ухода - мне не доверяли те люди, с которыми я работал», - приводит слова Олича Nacional.cr.

Напомним, что Олич возглавил ЦСКА 23 марта, под руководством хорвата армейцы стали шестыми в чемпионате и вылетели из Кубка России на стадии полуфинала, уступив «Локомотиву» (0:3). Таким образом, ЦСКА впервые за 20 лет не смог пробить в еврокубки. Летом Олич расторг контракт с клубом по обоюдному согласию.

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