Гершкович высказался о том, насколько везет Карпину

Член Исполкома РФС Михаил Гершкович не видит ничего страшного в том, что многие говорят, что главному тренеру сборной России Валерию Карпину везло в первых матчах на своем посту.

«Без удачи в футболе нельзя. Это сопутствующий момент любой команды, любого тренера и любого игрока. Дай бог, чтобы все было нормально.

Я вообще не люблю говорить о ком-то, что он удачлив или нет. Каждый сам кузнец своего счастья. Карпин все делает правильно, раз добивается результата с командой. Главное — не сглазить», - приводит слова Гершковича «МК-Спорт».

Напомним, что за два тура до окончания группового этапа отбора на чемпионат мира сборная России лидирует в группе Н, опережая хорватов на два очка.

11 ноября подопечные Карпина проведут предпоследний матч первого этапа квалификации, приняв на поле Санкт-Петербурга сборную Кипра.