Тренер сборной Хорватии Ивица Олич: Русские знают, насколько мы хороши

Помощник главного тренера сборной Хорватии Ивица Олиц рассказал, чего ожидает от домашнего матча против команды России в рамках квалификации на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

«Русские знают, насколько мы хороши, я не думаю, что они даже предполагали, что у них будет шанс опередить нас в таблице. Их команда очень дисциплинированна и постарается выложиться на все 100%, особенно в защите, чтобы не пропустить гол и как можно дольше сохранять свои шансы. У них также есть хорошие футболисты, и они верят в свои способности и в то, что они могут помешать нам. Однако в конце концов наши игроки сильнее и на нашей стороне фанаты. Я верю в наш успех и в то, что мы поедем в Катар», - приводит слова Олича «МК-Спорт», ссылаясь на хорватское издание Sportske novosti.

До очного матча между собой сборные России и Хорватии завтра сыграют с Кипром и Мальтой соответственно.

Напомним, что за два тура до окончания группового этапа отбора на чемпионат мира сборная России лидирует в группе Н, опережая хорватов на два очка.