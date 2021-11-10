Бывший скаут ЦСКА не верит, что Фернандес может уйти в «Спартак»

Экс-скаут ЦСКА Антон Чистяков не верит, что защитник армейцев Марио Фернандес может оказаться в «Спартаке».

«У Марио Фернандеса и Фернандо был один агент. Из-за этого появились слухи, что защитник ЦСКА мог перейти в «Спартак». Могу допустить, что у агента и Карреры состоялся диалог. Массимо мог сказать ему, что очень хочет видеть Марио у себя. Но не представляю, как такой трансфер мог бы произойти, зная Марио Фернандеса, его отношение к клубу. Вполне возможно, что он завершит карьеру в ЦСКА», - приводит слова Чистякова «Спорт-Экспресс».

Добавим, что полузащитник Фернардо выступал за «Спартак» с 2016 по 2019 годы, а контракт Фернандеса с ЦСКА истекает летом 2024 года. 31-летний латераль более девяти лет выступает за армейцев, перейдя в команду из бразильского «Гремио».