Гаврилов считает, что сборная России переиграет Кипр, но будет прибита Хорватией

Советский футболист Юрий Гаврилов сделал прогноз на игры сборной России в рамках квалификации на чемпионат мира 2022 года в Катаре против команд Кипра (11 ноября, Санкт-Петербург) и Хорватии (14 ноября, Сплит).

«Мне совершенно неинтересен матч России с Кипром. Я буду смотреть другие сборные. Но, думаю, что Кипр мы переиграем, а вот хорваты нас прибьют. Скорее всего, с минимальным счётом. По итогу: хорваты выйдут с первого места, а Россия будет играть в стыках.

Я бы мог посмотреть, как наша сборная смотрелась бы на фоне Италии. Но наши играют с каким-то мусором. Зачем мне смотреть то, что неинтересно», - приводит слова Гаврилова «Чемпионат».

Напомним, что за два тура до окончания группового этапа отбора на чемпионат мира сборная России лидирует в группе Н, опережая хорватов на два очка.