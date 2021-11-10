«Спартак» не предложит Мелкадзе новый контракт

Московский «Спартак» не собирается предлагать своему нападающему Георгию Мелкадзе новый контракт, сообщает «Спорт-Экспресс».

Таким образом, Мелкадзе останется игроком красно-белых до окончания этого сезона, если не найдет себе зимой новую команду. Сумма, за которую «Спартак» готов будет расстаться с 24-летним футболистом в ближайшее трансферное окно не указывается.

Добавим, что игрок провел в на поле всего восемь минут. В настоящий момент Мелкадзе восстанавливается от травмы, связанной с мышечными проблемами, ожидается, что он сможет выйти на поле в конце ноября.