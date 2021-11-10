В «Локомотиве» назвали слухами информацию о возможном уходе Рангника в «МЮ»

В московском «Локомотиве» отреагировали на слухи о том, что директор по спорту и развитию клуба Ральф Рангник может возглавить «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает Sport24.ru, в клубной пресс-службе призвали болельщиков не обращать внимания на слухи.

Ранее в британских СМИ появилась информация о том, что Рангник может стать новым рулевым манкунианцев в случае увольнения нынешнего наставника команды Уле-Гуннара Сульшера, под руководством которого «красные дьяволы» одержали лишь одну победу в последних шести матчах. В том числе, «Юнайтед» потерпели два сокрушительных домашних поражения от земляков из «Сити» (0:2) и «Ливерпуля» (0:5).

После 11 туров подопечные Сульшера с 17 очками занимают седьмое место в турнирной таблице АПЛ.