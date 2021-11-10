Чешский миллиардер приобрел почти 30 процентов акций «Вест Хэма»

Чешская инвестиционная группа 1890s holdings во главе с миллиардером Даниэлем Кршетинским приобрела 27% акций лондонского «Вест Хэма». Об этом сообщает официальный сайт «молотобойцев».

Отмечается, что в рамках сделки Кршетински и его партнер Павел Хорски войдут в совет директоров лондонского клуба. Ранее СМИ предполагали, что покупка почти трети клуба может обойтись Кршетинскому в сумму от 600 до 700 миллионов фунтов стерлингов.

Напомним, что в настоящий момент владельцами «Вест Хэма» являются Дэвид Салливан и Дэвид Голд, руководящие клубом с 2010 года.

После 11 туров нынешнего сезона чемпионата Англии лондонский клуб располагается на третьей позиции, имея в своем активе 23 очка.

Ближайший матч «Вест Хэм» проведет против «Вулверхэмптона» в гостях. Встреча состоится 20 ноября и начнется в 18:00 по московскому времени.