Колосков считает, что Миранчуку нужно дорожить доверием Карпина

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал доверие тренерского штаба сборной России к полузащитнику итальянской «Аталанты» Алексею Миранчуку.

«Это факт, что Миранчук одареннее многих российских футболистов — именно поэтому он вызывается в сборную, несмотря на то, что практически не играет в клубе. Но одаренность сама по себе не забивает голы, нужно быть подготовленным физически и в волевом плане. К сожалению, он эту одаренность еще нигде особо не проявил.

Безусловно, его вызов в сборную — это большая поддержка со стороны Карпина. Это говорит о том, что главный тренер ему доверяет и рассчитывает, что Миранчук заиграет и будет лидером команды.

Миранчук, конечно, выходит за сборную, ничего не портит, играет на своем уровне, но этого мало, чтобы добиться результата. Поэтому Алексею надо дорожить этим доверием тренера и соответственным образом готовиться.», - приводит слова Колоскова Sport24.ru.

Напомним, в текущем сезоне Миранчук провел всего шесть матчей в итальянской серии А и два в Лиге чемпионов, не отметившись результативными действиями.

11 ноября подопечные Карпина в Санкт-Петербурге примут Кипр, а 14 числа сыграют в гостях против Хорватии. За два тура до конца отборочного цикла чемпионата мира 2022 года Россия лидирует в группе Н, опережая хорватов на два очка. Победитель группы выйдет в финальную часть турнира напрямую. Команды, занявшие вторые места, примут участие в стыковых матчах.