Бывший главный тренер московского ЦСКА Ивица Олич назвал причины упадка российского футбола.

«В России думали, что решение изменить лимит и ограничить число легионеров до восьми в заявке повысит качество местных футболистов, но это лишь стало причиной роста стоимости российских игроков, которые слишком нереалистично переоценены. Я ожидал, что после 2018 года российские клубы сделают шаг вперед в еврокубках, что сборная станет показывать более серьёзные результаты. Тем не менее этого не произошло», - приводит слова Олича RT, ссылаясь на Nacional.hr.

Напомним, что Олич возглавил ЦСКА 23 марта, под руководством хорвата армейцы стали шестыми в чемпионате и вылетели из Кубка России на стадии полуфинала, уступив «Локомотиву» (0:3). Таким образом, ЦСКА впервые за 20 лет не смог пробить в еврокубки. Летом Олич расторг контракт с клубом по обоюдному согласию.