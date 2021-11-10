Сергей Карякин: Когда «Спартак» летит «Зениту» 1:7, хочется рвать на себе волосы

Российский шахматист и болельщик московского «Спартака» Сергей Карякин поделился мнением о результатах красно-белых в этом сезоне.

«Спартак» лихорадит и очень сильно. Выиграть у «Наполи», потом попасть «Зениту», с «Лестером» показать такой же результат, как против «Ростова»… Когда летишь «Зениту» 1:7, хочется волосы на себе рвать. Когда выигрываешь у «Наполи», кричишь до потери пульса. Как бы я ни относился к тренеру, дело в исполнителях. Нужны более классные футболисты», - приводит слова Карякина Sport24.

После 14 туров в чемпионате России «Спартак» располагается на девятой позиции, имея в своем активе 19 очков.

В ближайшем матче красно-белые сыграют против «Краснодара» в гостях. Встреча состоится 20 ноября и начнется в 19:00 по московскому времени.