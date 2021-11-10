Футболистка «ПСЖ» Диалло задержана по подозрению в организации нападения на одноклубницу

Футболистка «Пари Сен-Жермен» Амината Диалло задержана полицией по подозрению в причастности к нападению на одноклубницу. Об этом сообщает пресс-служба парижского клуба. Отмечается, что инцидент произошел 4 ноября.

Как сообщает L'Equipe, Диалло наняла двух посредников, которые напали на ее одноклубницу француженку Хейру Хамрауи. Амината хотела избавиться от конкурентки за место в стартовом составе. Клуб не подтверждает фамилию пострадавшей.

К слову, Диалло 26 лет, она выступает за «ПСЖ» с 2016 года. За сборную Франции футболистка провела семь матчей, забив один гол. Хамрауи находится в «ПСЖ» с июля 2021 года, в составе национальной команды она провела 36 матчей, отметившись тремя забитыми мячами.