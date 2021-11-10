Тренер Кипра - о матче с Россией: Мы должны выполнить наш национальный долг

Главный тренер сборной Кипра Николаос Костеноглу поделился ожиданиями от матча девятого тура группового турнира квалификации чемпионата мира-2022 против команды России.

«Мы знаем, что будем играть с главной командой группы. Несмотря на то что мы ниже России и набрали меньше очков, мы должны выполнить наш национальный долг, выложимся на все сто. Рад, что мы снова работаем с игроками. Хочу отметить их желание и стремление к победам, их профессионализм и мастерство, поэтому я настроен оптимистично. Конечно же, мы понимаем, что победит сильнейший», - приводит слова специалиста «СЭ».

Добавим, что в ноябре российская сборная проведет два заключительных матча группового этапа квалификации чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре. 11 ноября сборная России сыграет против Кипра в Санкт-Петербурге, а 14-го числа встретится с Хорватией в Сплите.

Отметим, что сборная России лидирует в турнирной таблице группы, опережая команду Хорватии на два очка.