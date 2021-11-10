Защитник Кипра перед матчем с Россией назвал Дзюбу хорошим игроком

Защитник сборной Кипра Андреас Каро поделился ожиданиями от матча девятого тура группового турнира квалификации чемпионата мира-2022 против команды России.

«Сборная России - очень сильная команда, она занимает первое место в группе. Но и нам есть что показать.Чувствуем ли мы облегчение из-за того, что не сыграет Дзюба? Мы знаем, что Дзюба - хороший игрок, но у России много других хороших футболистов. Нам необходимо показать лучший футбол», - приводит слова Каро «СЭ».

Матч Россия - Кипр состоится завтра, 11 ноября, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

В ноябре команда Карпина также проведет матч против Хорватии в Сплите (14 ноября).

Отметим, что сборная России лидирует в турнирной таблице группы, опережая команду Хорватии на два очка.