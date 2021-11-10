Руководство «Марселя» опровергло интерес к защитнику «Спартака» Жиго

Президент «Марселя» Пабло Лонгория опроверг интерес клуба к французскому защитнику московского «Спартака» Самуэлю Жиго.

«Ничего подобного», - приводит слова Лонгории Sport24.ru.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Жиго может перейти в «Марсель».

Контракт 28-летнего игрока с московским облаком истекает летом 2022 года. Трансферная стоимость Жиго оценивается в 11 миллионов евро.

В текущем сезоне француз принял участие в матчах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.