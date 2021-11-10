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Карпин заявил, что Джикия сможет помочь сборной России в матче с Кипром

Встреча отбора ЧМ-2022 состоится завтра, 11 ноября.
10 ноября 2021 18:39

Главный тренер сборной России Валерий Карпин защитник, что защитник московского «Спартака» Георгий Джикия сможет сможет помочь национальной команде в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против Кипра.

«Джикия сегодня будет тренироваться. Завтра он готов сыграть. Посмотрели тесты физического состояния. Все нормально. У кого-то больше усталости, у кого-то меньше», - приводит слова Карпина «Чемпионат».

Ранее стало известно, что Джикия пропустил тренировку сборной из-за перенапряжения подколенного сухожилия.

Матч Россия - Кипр состоится завтра, 11 ноября, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

В ноябре команда Карпина также проведет матч против Хорватии в Сплите (14 ноября).

Отметим, что сборная России лидирует в турнирной таблице группы, опережая команду Хорватии на два очка.

источник: Чемпионат.com
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