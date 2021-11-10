Юношеская сборная России обыграла Грецию в первом матче отбора чемпионата Европы-2022

Юношеская сборная России (U-19) обыграла команду Греции со счетом 1:0 в первом матче отборочного раунда чемпионата Европы-2022.

В составе победителей отличился Ярослав Гладышев (70-я минута).

Отметим, что на 72-й минуте игры с поля за вторую желтую карточку был удален защитник греческой команды Илиас Христопулос.

В группе 2 вместе с россиянами также выступают команды Германии и Фарерских островов. В следующем матче юношеская сборная России встретится с командой Германии. Игра состоится 13 ноября.

Напомним, что чемпионат Европы состоится с 20 июля по 2 августа 2022 года в Словакии.