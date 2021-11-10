Карпин заявил, что поставил точку в вопросе с Дзюбой

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что закрыл вопрос с вызовом в национальную команду нападающего питерского «Зенита» Артема Дзюбы.

«Я поставил точку, а вы как хотите. Хотите спрашивайте, хотите нет. Ваши проблемы», - сказал наставник на пресс-конференции.

Напомним, ранее Карпин вызывал футболиста для участия в предыдущих матчах отборочного турнира, однако тот сам отказался от выступления за команду, сославшись на неважную форму.

По заверениями обеих сторон, все конфликты, которые случались между тренером и игроком еще в московском «Спартаке», остались в прошлом, однако при Карпине Дзюба так и не призывался под знамена сборной.