Комбаров - о матче Россия - Кипр: Ответственность за результат может стоить нам чемпионата мира

Бывший защитник московского «Спартак» Дмитрий Комбаров поделился ожиданиями от матча Россия - Кипр в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2022.

«Давайте не будем бежать впереди паровоза. Думаю, что сборная хорошо подготовилась. Игроки в полной мере осознают ответственность завтрашней игры. Недооценки завтра не будет. Ответственность за завтрашний результат может стоить нам чемпионата мира. Все взрослые люди и подойдут к этой игре серьезно», - приводит слова Комбарова «СЭ».

Матч Россия - Кипр состоится завтра, 11 ноября, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

В ноябре команда Карпина также проведет матч против Хорватии в Сплите (14 ноября).

Отметим, что сборная России лидирует в турнирной таблице группы, опережая команду Хорватии на два очка.