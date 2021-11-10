Андрей Канчесльскис: Дзюба сам поставил точку, когда отказался приехать в сборную

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис отреагировал заявление главного тренера сборной России Валерия Карпина о том, что вопрос с вызовом нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы в национальную команду для него закрыт.

«Поставил точку сам Артем, когда отказался приехать в сборную. Вот и все. В матче с Хорватией он не понадобится. Все все прекрасно понимают. Команда выиграла без него, какие могут быть вопросы? Со сборной он закончил: всем спасибо - все свободны, как говорится. Он в шаге от завершения карьеры в сборной. Думаю, так и будет», - приводит слова Канчельскиса Sport24.

Напомним, ранее Карпин вызывал футболиста для участия в предыдущих матчах отборочного турнира, однако тот сам отказался от выступления за команду, сославшись на неважную форму.

По заверениями обеих сторон, все конфликты, которые случались между тренером и игроком еще в московском «Спартаке», остались в прошлом, однако при Карпине Дзюба так и не призывался под знамена сборной.