Марио Фернандес хочет завершить карьеру в ЦСКА

Защитник ЦСКА Марио Фернандес заявил, что хотел бы завершить свою карьеру в московском клубе, однако прощальный матч провести на исторической родине в Бразилии.

«Хочу, чтобы ЦСКА стал последним клубом в моей карьере, хотел бы здесь закончить свои выступления. Но, опять же, повторюсь: это только мое мнение. Может быть, завтра меня вызовет руководство клуба и скажет: «Все, ты нам больше не нужен».

Честно скажу, мне хотелось бы один матч сыграть за мою родную команду в Бразилии, «Сан-Каэтано», потому что я там не поднялся в профессионалы и закончил свое выступление в детско-юношеском футболе. Последний, прощальный, за мою родную команду», - сказал футболист в эфире YouTube-канала «Вышли».

Напомним, Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года. За это время защитник успел получить российский паспорт и принять участие в чемпионате мира 2018 года в составе команды Станислава Черчесова, с которой дошел до четвертьфинала.

В текущем сезоне РПЛ Фернандес провел 13 матчей, в которых не забил ни одного мяча.