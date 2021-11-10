Источник: Черышев покинет «Валенсию» по окончании текущего сезона

Российский полузащитник испанской «Валенсии» Денис Черышев покинет команду по окончании нынешнего сезона.

По информации СОРЕ, клуб не продлит действующее соглашение игрока, рассчитанное до лета 2022 года.

Напомним, в текущем сезоне 30-летний россиянин провел матчей, в которых сделал две результативные передачи. В настоящее время футболист продолжает восстанавливаться после очередной травмы.

В стан «летучих мышей» Денис перешел в 2019 году из другой испанской команды - «Вильярреала».

В составе сборной России полузащитник доходил до четвертьфинала домашнего чемпионата мира в 2018 году.