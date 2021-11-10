Арустамян сообщил, что «Аталанта» ближе всех к подписанию Азмуна

Известный журналист Нобель Арустамян рассказал о возможном переходе нападающего петербургского «Зенита» Сердара Азмуна в итальянскую «Аталанту».

«На днях главное французское издание L'Équipe написало, что к варианту с иранцем вернулся «Лион», но, по моей информации, ближе всех к подписанию нападающего сейчас «Аталанта». Два скаута клуба даже специально прилетали в Петербург на матч с «Ювентусом». По их мнению, Азмун своими игровыми качествами напоминает Дувана Сапату - он такой же прыгучий и хорошо играет головой. В любом случае переезд Азмуна в Бергамо - вопрос пока открытый. И чтобы он состоялся, должно совпасть сразу несколько факторов», - сказал Арустамян на своем ютуб-канале.

Добавим, что Азмун перешел в «Зенит» в феврале 2019 года из казанского «Рубина» за 12 миллионов евро. С тех пор иранский форвард провел за клуб из Санкт-Петербурга 99 матчей и записал на свой счет 61 забитый мяч и 23 голевые передачи, а также заработал 14 желтых и одну красную карточки. Действующий контракт нападающего рассчитан до лета 2022 года, а трансферная стоимость оценивает порталом transfermarkt в 23 миллиона евро.