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Тюкавиным и Захаряном заинтересовались топ-клубы АПЛ

К обоим футболистам присматриваются участники последнего финала Лиги чемпионов
10 ноября 2021 20:52
автор: Александр Шульгин

Нападающие московского «Динамо» Константин Тюкавин и Арсен Захарян заинтересовали грандов АПЛ.

Как сообщает TEAMtalk, речь идет о лондонском «Челси» и «Манчестер Сити». По информации источника, к Захаряну, помимо «аристократов» и «горожан», также присматриваются «Эвертон», «Лестер», «Брайтон» и «Брентфорд».

Напомним, в текущем сезоне РПЛ 18-летний Захарян провел 13 матчей, в которых забил два мяча. В активе 19-летнего Тюкавина 14 игр и четыре забитых мяча.

Оба игрока связаны с бело-голубыми действующими контрактами, рассчитанными до 2024 года.

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