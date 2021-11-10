Шевченко поделился мыслями перед дебютным матчем в «Дженоа» против «Ромы» Моуринью

Новый главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко поделился ожиданиями от первого матча во главе генуэзцев против «Ромы» в рамках 13-го тура чемпионата Италии.

«Первый матч состоится с «Ромой» Моуринью. Я очень уважаю Жозе Моуринью. Его приезд многое дал итальянскому футболу. Я знаю, что мы должны сыграть матч с «Ромой», я его очень уважаю. Важен ментальный аспект - мы должны больше верить в себя. Я постараюсь сделать все, чтобы эти отношения с клубом были долгими», - приводит слова Шевченко Tuttomercatoweb.

Напомним, что ранее Шевченко возглавлял сборную Украины в период с 2016 по 2021 годы. Он покинул команду после поражения от Англии (0:4) в 1/4 финала Евро-2020. Во главе сборной он одержал 25 побед в 52 играх.

В данный момент «Дженоа» занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав девять очко после 12 сыгранных туров. В нынешнем сезоне генуэзский клуб одержал лишь одну победу.

Матч «Дженоа» - «Рома» состоится 21 ноября и начнется в 22:45 по московскому времени.