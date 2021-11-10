Фернандес рассказал, что Карпин не убеждал его продолжать карьеру в сборной России

Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес рассказал, что главный тренер сборной России Валерий Карпин не убеждал его продолжать карьеру в национальной команде.

«Карпин не убеждал продолжать карьеру. Валерий Георгиевич мне позвонил, сказал, что он во мне заинтересован, мы договорились встретиться и проговорить ситуацию. Я ему еще по телефону сказал о своем намерении оставить сборную. Мы встретились с ним, поговорили, он сказал, что нужен ему, что он хотел бы, чтобы я помог сборной», - приводит слова Фернандеса «СЭ».

Добавим, что в составе национальной команды Фернандес провел 33 официальных игры, в которых забил пять голов.

В ближайшем матче сборная России сыграет против Кипра в рамках отборочного цикла к чемпионату мира-2022. Встреча состоится завтра, 11 ноября, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

В ноябре команда Карпина также проведет игру против Хорватии в Сплите (14 ноября).

Отметим, что сборная России лидирует в турнирной таблице группы, опережая команду Хорватии на два очка.