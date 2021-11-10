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Защитник ЦСКА Фернандес признался, что приходил на тренировки в нетрезвом виде

Футболист рассказал, что в Бразилии нарушал режим.
10 ноября 2021 21:57

Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес рассказал, как в бытность выступлений в Бразилии нарушал режим и мог прийти на тренировку в нетрезвом виде.

«Я грешен и делаю достаточно много неправильных вещей, но понимаю, что-то, что делал раньше и сейчас - это две большие разницы. Видимо, святой дух, который на меня снизошел, действительно поменял мой жизненный уклад, и я вижу, насколько поменялся как человек. Раньше в Бразилии мог, например, пойти в ночной клуб, всю ночь там отрываться, а потом пьяный прийти на тренировку или вообще на нее не прийти. Делал вещи, которые просто в голове не укладываются. Сейчас не позволяю себе такого. Не явиться на тренировку или прийти пьяным - это уже что-то немыслимое», - приводит слова Фернандеса «СЭ».

Напомним, что Марио перешел в ЦСКА из бразильского «Гремио» в 2012 году за 10,5 миллиона евро. С тех пор он провел за армейцев 312 матчей, забил восемь голов и отдал 46 результативных передач. В составе московского клуба Фернандес стал трехкратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.

За это время защитник успел получить российский паспорт и принять участие в чемпионате мира 2018 года в составе команды Станислава Черчесова, с которой дошел до четвертьфинала.

В текущем сезоне РПЛ Фернандес провел 13 матчей, в которых не забил ни одного мяча.

источник: «Спорт-Экспресс»
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