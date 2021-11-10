Экс-форвард «Милана» считает, что Миранчуку стоит уйти из «Аталанты»

Бывший нападающий итальянского «Милана» и сборной Белоруссии Виталий Кутузов прокомментировал возможный уход из «Аталанты» российского полузащитника Алексея Миранчука.

«Возможно, сейчас стоит перейти на ступень ниже, где он раскроет свой потенциал. Гасперини - непростой тренер, его требования, может быть, не подходят Миранчуку. И привыкание к таким требованиям может идти и дольше года. К тому же глубина у «Аталанты» в полузащите такая, что можно собрать три равные атакующие связки для стартового состава.



В России Алексей мог единолично вести игру, обыгрывать соперников, а здесь от него хотят другого. Думаю, «Аталанта» готова пойти на аренду, потому что Миранчук - их актив. За него была выложена достаточно большая сумма, а в Италии не очень любят сдаваться после своих инвестиций. Я считаю, что Миранчук еще не прошел критическую черту, когда можно сказать, что он уже не помощник для «Аталанты», - приводит слова Кутузова Metaratings.

Напомним, в текущем сезоне россиянин провел восемь матчей, в которых сделал одну результативную передачу. При этом в активе футболиста нет ни одной полноценной игры.

Миранчук был приобретен «Аталантой» у московского «Локомотива» в 2020 году за 14,5 миллионов евро.