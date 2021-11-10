Спортдиректор «Аталанты» прокомментировал информацию о возможном уходе Миранчука

Спортивный директор итальянской «Аталанты» Джованни Сартори прокомментировал информацию о возможном уходе из клуба российского полузащитника Алексея Миранчука.

«По Миранчуку обращались другие команды Серии А, но мы пока ни с кем не вели переговоры. Клуб верит в этого игрока, который обладает важными качествами. Его время скоро придет, мы уверены в этом, потому что он серьезный профессионал и важный игрок», - приводит слова Сартори Itasportpress.

Напомним, что россиянин перешел в стан «Аталанты» в сентябре прошлого года. В текущем сезоне Миранчук принял участие в восьми матчах за «бергамасков» во всех турнирах и отдал лишь одну голевую передачу.