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Экс-форвард сборной Украины Воробей: Уже не время для экспериментов

Завтра команда Александра Петракова проведет товарищеский матч против Болгарии
10 ноября 2021 22:19
автор: Александр Шульгин

Бывший нападающий донецкого «Шахтера» и сборной Украины Андрей Воробей поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча команды против сборной Болгарии.

«Матч с Болгарией для Украины будет подготовкой к самой ключевой игре на данный момент. От этого матча многое зависит. Хотя, конечно, важно, как боснийцы сыграют с финнами. Но нам игру с Боснией нужно обязательно выиграть. По-другому никак.

А в поединке с болгарами тренерский штаб не будет экспериментировать с составом. Это будет непосредственная подготовка к матчу с боснийцами. В матче с болгарами будет наигрывание каких-то тактических задумок. В любом случае экспериментов не будет. Уже не то время, чтобы делать эксперименты», - приводит слова Воробья «Метарейтинг Украина».

Напомним, встреча между Украиной и Болгарией состоится 11 ноября. Начало в 22.45 по московскому времени. 14 числа команде Александре Петракова предстоит заключительный матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против Боснии и Герцеговины.

После семи туров украинцы с девятью очками занимают второе место в группе D. При этом идущая третьей сборная Финляндии отстает всего на одно очко и имеет игру в запасе. Лидируют французы, которые досрочно обеспечили себе первое место.

источник: «Метарейтинг Украина»
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