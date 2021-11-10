Хорватская полиция будет помогать российским болельщикам в Сплите

Хорватская полиция в Сплите окажет помощь и содействие болельщикам сборной России, решившим посетить матч сборных Хорватии и России.

«В связи с проведением 14 ноября в Сплите матча между сборными Хорватии и России хорватские компетентные органы рекомендуют болельщикам по прибытии в аэропорт «Ресник» обращаться в расположенное там отделение полиции, а при посещении города на личном транспорте - к полицейским, которые будут ожидать гостей Сплита на выезде с трассы A1 (Дугополе).

В этом случае полицейские сопроводят болельщиков в район проведения матча, где гости Сплита смогут посетить рестораны, магазины и иные общественные места, а полиция в свою очередь обеспечит меры защиты болельщиков», - приводит ТАСС заявление российского посольства в Загребе.

Напомним, встреча пройдет 14 ноября. Начало в 17.00 по московскому времени.

Перед очной игрой сборная России 11 ноября примет в Санкт-Петербурге команду Кипра, а Хорватия в этот же день сыграет с Мальтой. За два тура до конца отборочного цикла подопечные Валерия Карпина занимают первое место в группе Н, опережая хорватов на два очка.