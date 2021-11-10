«Монако» в случае продажи Головина хочет выручить 46 млн евро

«Монако» в случае продажи российского полузащитника команды Александра Головина хочет выручить 46 миллионов евро. Об этом сообщает Liverpool Echo.
По информации источника, на футболиста претендует английский «Эвертон». Трансфер, запланированный на январь, может сорваться из-за высокой цены игрока. В услугах Головина лично заинтересован главный тренер ливерпульцев Рафаэль Бенитес.
Напомним, Головин выступает за «Монако» с июля 2018 года. В общей сложности он провел за команду 107 матчей, забил 16 голов и отдал 20 ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро.
источник: The Liverpool Echo