«Это просто невозможно»: Фернандес объяснил, почему так и не выучил русский язык

Защитник ЦСКА Марио Фернандес попросил прощения у российских болельщиков за то, что так и не смог выучить русский язык.

«Могу честно попросить у всех прощения, особенно у наших уважаемых болельщиков за то, что так и не говорю на русском. Чтобы выучить язык, мне нужно каждый день посещать школу и заниматься по шесть-семь часов в день.

Русский - очень сложный и дается мне тяжело. Однажды пошутил с Гильерме на этот счет, говорю: «Как же ты так выучил язык? Ты что, в школе обучался?» Он говорит: «Да не ходил я никуда, просто взял и выучил». Отвечаю: «Но это просто невозможно!».

Первые три месяца учил язык, но потом оставил эту затею, потому что невозможно удержать концентрацию и предельно отдаваться выбранной теме. Чтобы я мог сделать что-то максимально качественно, должен с полной отдачей, с полным погружением работать. Но было очень сложно держать концентрацию», - приводит слова футболиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года. За это время защитник успел получить российский паспорт и принять участие в чемпионате мира 2018 года в составе команды Станислава Черчесова, с которой дошел до четвертьфинала.

В текущем сезоне РПЛ Фернандес провел 13 матчей, в которых не забил ни одного мяча.