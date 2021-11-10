Александр Мостовой: Россия уверенно победит Кипр за счет мастерства и класса

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча Россия - Кипр в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2022.

«В этой игре особо комментировать не вижу смысла - на поле выйдут две разные по уровню и мотивации и команды. Плюс огромный стадион в Санкт-Петербурге и поддержка болельщиков. Я думаю, что россияне уверенно выиграют за счет мастерства и класса», - приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».

Матч Россия - Кипр состоится завтра, 11 ноября, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

В ноябре команда Карпина также проведет матч против Хорватии в Сплите (14 ноября).

Отметим, что сборная России лидирует в турнирной таблице группы, опережая команду Хорватии на два очка.