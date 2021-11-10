Альваро Мората: Все в «Ювентусе» находятся под давлением после ухода Роналду

Форвард мадридского «Атлетико» Альваро Мората, который в данный момент играет за «Ювентус» на правах аренды, выразил мнение об уходе из туринского клуба Криштану Роналду.

«Мы все в «Ювентусе» находимся под давлением после ухода Роналду. Я, может быть, больше, потому что я играю тут на правах аренды. Однако, если вы хозяин своей судьбы, единственное, что вы должны делать - это работать», - приводит слова Мораты Daily Mail.

Напомним, что Роналду перешел в «Манчестер Юнайтед» в конце лета этого года. В 12 матчах за манкунианцев 36-летний португалец забил девять мячей.

«Ювентус» после 12 туров в чемпионате Италии занимает восьмое место, имея в своем активе 18 очков.