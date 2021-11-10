Артем Ребров: Тедеско показал ролик, где маленький Максименко говорит о желании играть за ЦСКА

Экс-вратарь московского «Спартака» Артем Ребров, завершивший недавно карьеру, вспомнил одну из шуток бывшего тренера красно-белых Доменико Тедеско в отношении голкипера Александра Максименко.

«Перед одним из дерби у нас была теория. В конце Доменико говорит: «Макси, я понял, почему ты все время варишь с ЦСКА, больше ты против них играть не будешь». Мы чуть напряглись и ничего не поняли, а Тедеско тут же вывел на экран ролик, как маленький Максик говорит, что хочет в дальнейшем играть за ЦСКА. Отличный подкол, такие штуки всегда разряжают ситуацию», - приводит слова Реброва Sports.ru.

Напомним, что Тедеско возглавлял «Спартак» с 2019 по 2021 год. В прошлом сезоне он привел красно-белых ко второму месту в чемпионате России.

Ранее сообщалось, что он может возглавить немецкий «Айнтрахт».