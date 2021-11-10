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Агент Тюкавина назвал вбросом информацию об интересе английских грандов к футболисту

Функционер также выразил пожелание, чтобы такие слухи когда-нибудь оказались правдой
10 ноября 2021 23:46
автор: Александр Шульгин

Агент нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина Алексей Сафонов прокомментировал появившуюся в СМИ информацию об интересе к футболисту со стороны английских топ-клубов.

«Ни «Манчестер Сити», ни «Челси» Тюкавиным не интересовались. Это все вбросы. Дай бог, чтобы этот ажиотаж начался. Но сейчас главное, чтобы Костя закрепился в «Динамо», - приводит слова Сафонова Sport24.ru.

Напомним, участники последнего финала Лиги чемпионов назывались главными претендентами на игрока, а также на его партнера по команде Арсена Захаряна. Кроме того, говорилось, что за Тюкавиным следит ряд других европейских клубов.

В текущем сезоне Тюкавин провел 14 матчей в РПЛ, в которых забил четыре мяча.

Подробнее на «Чемпионате»:https://www.championat.com/football/news-4509719-agent-tyukavina-prokommentiroval-informaciyu-ob-interese-manchester-siti-i-chelsi.html?utm_source=copypaste

источник: Sport24.ru
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