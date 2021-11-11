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Костакурта удивился, что Шевченко стал тренером

Бывшие футболисты долгое время вместе выступали в «Милане».
11 ноября 2021 07:17

Экс-защитник «Милана» Алессандро Костакурта удивлен тем, что его бывшие партнеыр по команде стали тренерами.

«Не мог даже представить, что Неста, Брокки, Андрей будут на тренерской лавке. Мы выберем вечер, чтобы снова встретиться с Шевченко. Мы оставались близкими друзьями, и могу сказать, что Шева показал с Украиной, что он - хороший тренер. И в «Дженоа» ему будет помогать Мауро Тассотти, который будет играть решающее значение. Это будет отличный вызов», - приводит слова Костакурты La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что ранее Шевченко возглавлял сборную Украины в период с 2016 по 2021 годы. Он покинул команду после поражения от Англии (0:4) в 1/4 финала Евро-2020. Во главе сборной он одержал 25 побед в 52 играх.

В данный момент «Дженоа» занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав девять очко после 12 сыгранных туров. В нынешнем сезоне генуэзский клуб одержал лишь одну победу.

Матч «Дженоа» - «Рома» состоится 21 ноября и начнется в 22:45 по московскому времени.

источник: La Gazzetta dello Sport
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