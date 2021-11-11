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Хендерсон зимой может покинуть «Манчестер Юнайтед» и перейти в «Ньюкасл»

Действующее соглашение вратаря с клубом рассчитано до лета 2025 года.
11 ноября 2021 08:50

Голкипер Дин Хендерсон хочет уйти из «Манчестер Юнайтед». Главным претендентом на вратаря является «Ньюкасл Юнайтед». Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, Хендерсон планирует покинуть Манчестер, если так и не вернет себе место в основном составе. Уход вратаря в зимнее трансферное маловероятен.

Напомним, что летом Хендерсон заразился коронавирусом. На его восстановление ушло больше времени, чем планировалось, и его место в основном составе занял Давид де Хеа.

Внынешнем сезоне Хендерсон провёл за «МЮ» один матч в Кубке Английской лиги против «Вест Хэма» (0:1). Портал Transfermarket оценивает 24-летнего голкипера в 22 млн евро. Контракт с манкунианцами рассчитан до 30 июня 2025 года.

источник: The Daily Mail
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