Жиго хочет покинуть «Спартак» в зимнее трансферное окно

Защитник «Спартака» Самюэль Жиго может не дождаться окончания контракта и покинуть московский клуб уже в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Metaratings.ru.

По информации исчтоника, переговоры о возможном продлении соглашения пока не привели к успеху. Француз готов остаться в России при условии существенного повышения зарплаты.

Отмечается, что при другом варианте развития событий, зимой Жиго может договориться с новым клубом о контракте и продолжить играть за «Спартак» до окончании сезона.

Ранее сообщалось, что Самюэль может перейти в французский «Марсель».

Контракт 28-летнего игрока с московским облаком истекает летом 2022 года. Трансферная стоимость Жиго оценивается в 11 миллионов евро. В текущем сезоне француз принял участие в 12 матчах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.