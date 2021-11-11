Виктор Гусев: России нужно спокойно брать и выигрывать у Кипра

Спортивный журналист Виктор Гусев поделился ожиданиями от матча Россия - Кипр в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2022.

«Ни в коем случае нельзя говорить о матче с Кипром как о генеральной репетиции перед Хорватий - это совершенно отдельная встреча. Нужно спокойно брать и выигрывать у киприотов, которые занимают последнее место в нашей группе. Главное, не допустить осечки. Мы все помним, с каким трудом было добыто преимущество в очках над хорватами… Но мы ничего не потеряем - возьмем очки», - приводи слова Гусева «Чемпионат».

Матч Россия - Кипр состоится сегодня, 11 ноября, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

В ноябре команда Карпина также проведет матч против Хорватии в Сплите (14 ноября).

Отметим, что сборная России лидирует в турнирной таблице группы, опережая команду Хорватии на два очка.