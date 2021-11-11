Фалькао может продлить контракт с «Райо Вальекано»

Колумбийский форвард «Райо Вальекано» Радамель Фалькао близок к тому, чтобы подписать новый контракт с испанским клубом. Действующее соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.
Об этом сообщает COPE.
Напомним, Фалькао присоединился к клубу в сентябре этого года в статусе свободного агента. В восьми матчах за клуб он забил пять голов. В послужном списке футболиста значатся такие клубы, как: «Галатасарай», «Порту», «Ривер Плейт», «Атлетико Мадрид», «Монако». Больше всего матчей в карьере он провел за «монегасков» - 140 игр, в которых забил 83 гола и отдал 14 ассистов.
источник: COPE