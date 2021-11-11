Месси готов выйти на поле в матче с Уругваем

Нападающий сборной Аргентины и «ПСЖ» Лионель Месси провел полноценную тренировку с национальной командой и теперь готов выйти на поле к матчу с Уругваем, который состоится 13 октября.

Об этом сообщает Tyc Sports.

Из-за дискомфорта с коленом Месси пропустил две последние игры с «ПСЖ». Однако динамика его выздоровления позволяет предположить, что форвард может выйти в стартовом составе 13 ноября, в игре 13-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 с Уругваем.

Напомним, после 11-ти сыгранных матчей отбора Аргентина располагается на втором месте в южноамериканской квалификации, имея в активе 25 очков. Она отстает от лидирующей Бразилии на шесть очков. Уругвай находится на пятой строчке с 16-ю баллами. Очная встреча состоится 13 ноября в 02:00 мск.