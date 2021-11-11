Крамарич - о борьбе за ЧМ и игре с Россией: Самое главное, что судьба находится в наших руках

Полузащитник сборной Хорватии и «Хоффенхайма» Андрей Крамарич выразил уверенность, что борьба за путевку на чемпионат мира решится именно в матче с Россией в Сплите (14 ноября, 17:00 мск).

«У нас хорошее предчувствие относительно шансов попасть на чемпионат мира по футболу - самое главное, что наша судьба в наших руках. Мы верим в свои силы.

Победа над Мальтой абсолютно необходима, так как без трех очков результат с Россией, скорее всего, будет неактуальным. Мы не можем дать осечку. Если мы сможем набрать три очка, то сосредоточим внимание на России, и я уверен, что все с нетерпением ждут этого матча. Девяносто минут, когда на кону стоит место в чемпионате мира, нет ничего более захватывающего, чем это», - цитирует Крамарича пресс-служба ФИФА.

Матч Россия - Кипр состоится сегодня, 11 ноября, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

В ноябре команда Карпина также проведет матч против Хорватии в Сплите (14 ноября).

Отметим, что сборная России лидирует в турнирной таблице группы, опережая команду Хорватии на два очка.