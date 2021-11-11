Фати может вернуться на поле раньше намеченного срока из-за травмы

Молодой нападающий «Барселоны» Ансу Фати может вернуться на поле к матчу с «Вильярреалом», который пройдет 27 ноября.

Если раньше Фати давали пять недель на возвращение, то теперь этот период сокращен до трех, сообщает Mundo Deportivo. Скорее всего, 18-летний футболист вернется на поле к матчу с «Вильярреалом» 27 ноября.

Подробное медицинское обследование показало, что у Фати была травма двуглавой мышцы левого бедра.

Напомним, ранее Фати пропускал полгода из-за полученной травмы и вернулся на поле лишь в сентябре. В нынешнем сезоне за каталонцев он забил четыре гола в восьми матчах.